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中職》未能留住創隊應援雙雄 台鋼遺憾發聲：努力到最後一刻

2025/02/07 20:39

台鋼雄鷹應援團長希本。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹應援團長希本。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹在新球季進行應援團改組後，因未與創隊正副團長希本和Gary續約而引發球迷不滿聲浪，Gary今天發文澄清是與球團平和溝通後在生涯規畫考量下結束合作，而台鋼則進一步回應指出，和兩位夥伴一直是以繼續合作為方向，在努力到最後一刻後，很遺憾未能留住他們。

外傳新球季將轉戰其他球團的Gary，今晚在社群媒體發文，除了表示這陣子收到許多人的關心與祝福，真的很謝謝大家的暖心與支持，他對於這幾日看到許多對於球團的謾罵也很心疼。他文中指出，「與球團是平和溝通後，考量生涯規劃下結束了任期，很感謝台鋼雄鷹球團這一年給予的包容與機會，讓我成長許多。」

對於Gary的發聲，台鋼雄團回應，「感謝 Gary 在過去一年的努力與付出，也感謝他願意站出來為球團澄清。 原先球團一直都以繼續合作為方向，在續約條件上也提供了優於去年的合約內容，原本雙方對合約內容已達成共識，並願意繼續合作。然而，球團耐心等待至最後一刻，Gary 最終選擇遵循自己的職涯規劃，未與球團續約，對此我們深感遺憾，但更衷心祝福他在全新的舞台上閃耀發光，迎來更精彩的未來。」

至於未能留住團長希本，台鋼則同樣感謝他的努力與付出，並指出球團在合約的洽談上也努力到最後一刻，只可惜最終仍然無法在條件上達成共識。

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