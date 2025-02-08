MiLB》歷經災難賽季仍有望叩關大聯盟！ 鄭宗哲最新評價曝光

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲，在去年球季雖然打擊成績下滑，但依舊升上距離大聯盟只差一步的3A，最近他也傳出有望在本季挑戰大聯盟，《The Athletic》選秀專家勞爾（Keith Law）釋出的今年海盜農場排名同樣也給他不錯的評價。

鄭宗哲在前年賽季於高階1A與2A合計敲出13轟，打擊率2成78，攻擊指數0.808，不過去年賽季受到自家2A主場Altoona困擾，整季僅繳出11轟，打擊率2成25，攻擊指數0.676的成績，但他依舊在季末被海盜拉上3A，達到目前在小聯盟的最高層級。

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勞爾在本次海盜的農場排名將鄭宗哲排在第12名，他特別提到上個休賽季，鄭宗哲去了一個他不願意透露名字的訓練中心，改變了他的揮棒，並嘗試把球打得更高，結果最終敲出11轟，比去年還少2轟，而且整體打擊表現大幅下滑，打擊三圍僅.229/.329/.347，且長打率暴跌。

儘管打擊面有所下滑，勞爾仍大讚鄭宗哲是位頂尖的游擊防守者，還是為水準之上的跑壘者，且就算他經歷一個打擊如此災難的賽季，他的本壘板紀律依舊維持得很好，並不會開始驚慌且追打好球帶以外的球，因此勞爾認為，鄭宗哲還是保有成為大聯盟每日球員的基礎。

鄭宗哲的打擊型態是以擊球（contact）為主的打者，並能透過選擇適合揮擊的球種，順勢敲出幾發全壘打，勞爾認為，只要海盜能夠說服他恢復先前的狀態，那他就可以找回昔日的正常表現。

今年鄭宗哲原本要代表台灣參加世界棒球經典賽的資格賽，先前總教練曾豪駒曾透露好消息指出：「海盜隊表示，鄭宗哲今年有機會上大聯盟，希望他專心參加春訓，因此不同意他參加經典賽資格賽，大聯盟可能有收到海盜隊訊息，因此直接把鄭宗哲的名字劃掉。」

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