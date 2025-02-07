TPBL》錢肯尼決勝節挺身而出 戰神吃定特攻奪對戰4連勝

台新戰神錢肯尼。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台北台新戰神今靠著錢肯尼拿17分，包括決勝節獨拿9分，並成功擋下對手的強力反撲，終場以72：69擊退新北中信特攻，本季4場交手都奪勝。

戰神今天迎來傷癒歸隊的麥卡倫，他上半場拿下全隊最高的12分，新洋將莫爾曼還在適應中，9投1中只拿4分，雖其他球員雖然得分火力有限，但特攻更慘，只靠新開箱的艾斯卡16分獨撐，戰神半場打完以44：36領先。

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但戰神的手感冰冷，第三節18投僅4中，其中三分球10投僅1中，只拿12分，讓特攻成功後來居上，只是決勝節投不進，且失誤連發，戰神則靠著錢肯尼最後2分鐘的抄球後上籃擴大領先。

林韋翰在倒數27.7分的三分球命中，助特攻追到69：70，看到一線生機，但之後靠犯規凍結時間，雷蒙恩的兩罰俱中，而謝亞軒的追平一擊失手，戰神以3分差奪勝。

麥卡倫傷癒歸隊拿18分，錢肯尼17分，艾力克11分，雷蒙恩10分，莫爾曼首次出賽拿4分，戰神結束2連敗。

至於特攻得分最高是艾斯卡的19分、15籃板，奈森10分，其餘本土沒有人得分達雙位數，林韋翰的8分已是最佳，球隊吞2連敗。

戰神今天在主場坐鎮，舉辦「佔有你的心」主題日活動，同時也攜手法務部、行政院洗錢防制辦公室與台新金控推動反詐騙、反毒與洗錢防制宣導。

台新戰神麥卡倫。（記者陳逸寬攝）

台新戰神雷蒙恩。（記者陳逸寬攝）

中信特攻艾斯卡。（記者陳逸寬攝）

中信特攻林韋翰。（記者陳逸寬攝）

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