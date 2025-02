NBA》對東契奇體態有疑慮才被交易？名將米勒痛批是「人格暗殺」

東契奇。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年幫助獨行俠闖進總冠軍賽的25歲明星球員東契奇(Luka Doncic),日前竟被老東家無預警交易至湖人,震驚籃壇。對於外傳獨行俠對東契奇的身體狀況有疑慮,名人堂傳奇球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)近日在節目中直言,這對東契奇根本是「人格暗殺」!

先前傳出獨行俠球團對東契奇的身體狀況感到擔憂,包含腿傷、以及體重控制不理想、還有超級頂薪等等,才讓獨行俠主動找上湖人隊談交易。獨行俠最後用東契奇為首的交易包裹,透過三方交易換來明星長人A.戴維斯(Anthony Davis)等人。

「我也批評過Luka。」米勒在當地時間週四的《NBA TV》節目中表示,「我覺得他需要更好的身體狀況,但我不喜歡從獨行俠隊來的人格暗殺,如果這確實來自獨行俠的話,關於他被交易的原因是體態欠佳,『他的身型、身體狀況不是很好,他永遠無法維持身體狀態』。」

「如果他的體態不佳,那他不可能連5年入選NBA年度最佳陣容第一隊,所以請停止對他的人格暗殺,說他體態不好、懶惰。我不喜歡這樣。」米勒說道,「這幕後肯定還有一些我們不知道的事情,但請不要把一切歸咎於身體狀況。」

東契奇昨天接受《TNT》訪問時表示,已經習慣外界對他身體狀況的評論,「沒關係,我這一生被質疑很多、很多次。這只是另一個讓我做好準備的動力,讓我走上另一條道路。我被質疑很多次,所以我習慣了。但你知道,這是一份工作、一門生意,我很開心能來到這裡。打籃球才是我想做的事。」

