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NBA》對東契奇體態有疑慮才被交易？名將米勒痛批是「人格暗殺」

2025/02/08 06:59

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助獨行俠闖進總冠軍賽的25歲明星球員東契奇（Luka Doncic），日前竟被老東家無預警交易至湖人，震驚籃壇。對於外傳獨行俠對東契奇的身體狀況有疑慮，名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）近日在節目中直言，這對東契奇根本是「人格暗殺」！

先前傳出獨行俠球團對東契奇的身體狀況感到擔憂，包含腿傷、以及體重控制不理想、還有超級頂薪等等，才讓獨行俠主動找上湖人隊談交易。獨行俠最後用東契奇為首的交易包裹，透過三方交易換來明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）等人。

「我也批評過Luka。」米勒在當地時間週四的《NBA TV》節目中表示，「我覺得他需要更好的身體狀況，但我不喜歡從獨行俠隊來的人格暗殺，如果這確實來自獨行俠的話，關於他被交易的原因是體態欠佳，『他的身型、身體狀況不是很好，他永遠無法維持身體狀態』。」

「如果他的體態不佳，那他不可能連5年入選NBA年度最佳陣容第一隊，所以請停止對他的人格暗殺，說他體態不好、懶惰。我不喜歡這樣。」米勒說道，「這幕後肯定還有一些我們不知道的事情，但請不要把一切歸咎於身體狀況。」

東契奇昨天接受《TNT》訪問時表示，已經習慣外界對他身體狀況的評論，「沒關係，我這一生被質疑很多、很多次。這只是另一個讓我做好準備的動力，讓我走上另一條道路。我被質疑很多次，所以我習慣了。但你知道，這是一份工作、一門生意，我很開心能來到這裡。打籃球才是我想做的事。」

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