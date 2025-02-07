TPBL》麥卡倫火速回歸轟18分 戰神教練許皓程：能回來只有感激！

麥卡倫。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傷癒歸隊的麥卡倫今拿全隊最高18分，TPBL台北台新戰神以72：69險勝新北中信特攻，結束2連敗，勝率重回5成。

麥卡倫繳出場均16.8分、7.5籃板、9.5助攻、1.8抄截，是戰神重要的進攻發動機，只是他去年12月中因右手第一掌指關節骨折返美治療，當時預計需要休息至少2個月，但今天就重返球場，是戰神對特攻拿下對戰4連勝的重要功臣。

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戰神總教練許皓程坦言：「那其實是很嚴重的傷，但他快速歸隊，帶領我們往下一個目標邁進，他真的是球隊的精神領袖，在場上帶給其他隊友很大的安定感。」

許皓程透露，麥卡倫在返美治療時也運用沒受傷的地方努力訓練，沒有一天怠惰，展現職業球員的態度，「我對他能回來，真的只有感激。」而麥卡倫則表示，是球隊在他受傷時給予協助，且自己剛復出在進攻上打得並不順，相信之後會愈來愈好，也有信心戰神可以奪下冠軍。

戰神以9勝9負排在聯盟第四，與高雄海神只剩1場勝差，至於特攻則吞下2連敗，只領先墊底的新竹攻城獅1場。

錢肯尼在決勝節獨拿9分，包括剩下1分58秒快攻上籃助隊擴大比分，儘管特攻靠著林韋翰剩下27.7秒的三分彈追到只差1分，戰神的雷蒙恩兩罰俱中，特攻射手謝亞軒追平一擊失手，勝負就此定調。

台新戰神總教練許皓程（右2）、雷蒙恩（右1）、麥卡倫（左2）、錢肯尼（左1）。（記者陳逸寬攝）

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