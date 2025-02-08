漏網鏡頭》70萬網紅酒帝轉當經紀人 親帶韓籍啦啦隊登台首秀

擁71.3萬訂閱數的韓籍YouTuber「酒帝」Judy（中）創立娛樂公司兼職經紀人，親自帶旗下藝人李素泳（右）、朴恩惠（左）出席賽後訪問。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕擁71.3萬訂閱數的韓籍YouTuber「酒帝」Judy近來創立娛樂公司兼職經紀人，簽下同為韓籍的李素泳與朴恩惠來台發展，昨（７日）晚，TPBL台新戰神於主場台北和平籃球館迎戰中信特攻，也是2位韓籍啦啦隊女孩來台應援首秀。

台新戰神本週推出情人節主題日活動「佔有你的心」，2位韓籍啦啦隊登上中場SHOW帶來一連三首熱舞演出，將現場氣氛炒到最高。2位女孩被問到最喜歡哪位球員，不約而同選擇投進本場關鍵罰球奠定勝利的雷蒙恩。

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賽後，Judy親自帶2位旗下藝人出席媒體聯訪，從鏡頭前走到鏡頭後，轉身成為經紀人的她坐在台下，時刻對著不諳中文又初次面對媒體陣仗的女孩打PASS、給予鼓勵，同時不忘經紀人的重要任務「幫藝人側拍」，最後離去前更向工作人員90度鞠躬，身段十分柔軟。

Judy（左）坐在台下緊盯李素泳（右）、朴恩惠（中）的媒體聯訪（記者陳逸寬攝）

總是出現鏡頭前的Judy轉身成為經紀人，身兼側拍藝人的工作。（記者陳逸寬攝）

韓籍啦啦隊李素泳（左）與朴恩惠（右）於台新戰神情人節主題日活動登台首秀（記者陳逸寬攝）

韓籍啦啦隊李素泳（左）與朴恩惠（右）於台新戰神情人節主題日活動登台首秀（記者陳逸寬攝）

朴恩惠已有鐵粉指名拍攝（記者陳逸寬攝，本報合成）

投進關鍵兩罰的雷蒙恩（中）是李素泳與朴恩惠最喜歡球員（記者陳逸寬攝）

Judy（右1）帶旗下藝人朴恩惠（左1）、李素泳（左2）跟工作人員寒暄（記者陳逸寬攝）

Judy（右1）離去前向工作人員90度鞠躬，身段十分柔軟。（記者陳逸寬攝）

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