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NBA》湖人補強！雙向合約簽26歲後衛 裁掉G聯盟場均13分法國新秀

2025/02/08 07:46

湖人雙向合約簽下古德溫。（取自湖人X）湖人雙向合約簽下古德溫。（取自湖人X）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期接連做出重磅交易迎來東契奇（Luka Doncic）與威廉斯（Mark Williams），名單上也再多出一個位置。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人以雙向合約簽下26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）。

古德溫上季從效力太陽與灰熊，出賽57場，場均貢獻6.5分4.4籃板2.7助攻，他在灰熊表現尤為出色，17場比賽場均10分8籃板4.5助攻1.5抄截。不過古德溫在本季前始終找不到球隊，最終在去年9月與湖人簽下Exhibit-10合約，但之後仍遭釋出。

被釋出的古德溫回到湖人G聯盟球隊南灣湖人，出賽14場得到場均14.6分5.9籃板3.3助攻2抄截的成績單，投籃命中率40.7%，三分球命中率30.1%。儘管古德溫不以進攻或投籃著稱，但他的外線防守與抓籃板的能力，預計能適時帶給湖人幫助。

湖人今天簽下古德溫之後，也將22歲的法國新秀前鋒特勞雷（Armel Traoré）給裁掉。特勞雷本季在NBA出賽9場，場均7.4分鐘貢獻1.6分1.7籃板；在G聯盟出賽8場，場均13.3分8.3籃板，投籃命中率51.3%，三分命中率34.4%。

特勞雷。（資料照）特勞雷。（資料照）

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