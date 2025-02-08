NBA》三分球大賽名單出爐！里拉德生涯5度參賽挑戰史上第3人偉業

三分球大賽名單。（取自NBA X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA 2024-25賽季三分球大賽與技術挑戰賽名單出爐，公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）生涯第5度參加三分球大賽，將挑戰史上第3次的三連霸。

今年三分球大賽參賽名單，分別為尼克布朗森（Jalen Brunson）、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、騎士葛蘭德（Darius Garland）、熱火赫爾羅（Tyler Herro）、勇士希爾德（Buddy Hield）、籃網強森（Cam Johnson）、公鹿里拉德與快艇鮑威爾（Norman Powell）。

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這是里拉德生涯第5度參加三分球大賽，過去2年他達成二連霸，成為史上第7人；今年再度參賽，將挑戰自柏德（Larry Bird）與哈吉斯（Craig Hodges）後史上第3人三連霸偉業。里拉德本季出賽41場，場均攻下25.1分、投進3.4顆三分球，三分命中率37.9%。

技術挑戰賽參賽名單，今年分成4隊，分別為騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）、新秀隊的郎里薩謝（Zaccharie Risacher）與薩爾（Alexandre Sarr）、馬刺隊保羅（Chris Paul）與溫班亞馬（Victor Wembanyama）以及勇士隊格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）。

技術挑戰賽名單。（取自NBA X）

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