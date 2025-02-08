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MLB》鬼神二刀流有望再顛覆棒球常識？美媒：大谷挑戰不可能任務

2025/02/08 08:41

大谷翔平。（資料照，歐新社）大谷翔平。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平本季將重拾二刀流，《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）撰文指出，大谷翔平所面臨的挑戰是高難度且前所未見的。

大谷翔平曾在2018年進行韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2023年因手肘再度受傷動刀，並不是再開一次TJ手術，而是採用「內部支撐（internal brace）」新技術來協助。大谷雖然幫助道奇奪冠，但在世界大賽因盜壘導致左肩脫臼，之後接受關節鏡手術。

《ESPN》記者岡薩雷茲認為，在如今這個越來越專業、技術和難度越來越高的體育環境中，大谷翔平在面臨多次傷痛後將重拾二刀流，這樣的挑戰對於其他人來說幾乎是不可能的任務，很難預測他在今年賽季會有怎樣的表現。

內文也提到，儘管大谷翔平自己透露目前復元狀況良好，但實際情況卻難掌握，由於大谷翔平是球隊的打線核心，無法參加4月的小聯盟復健賽，只能透過實戰投打練習（Live BP）來調整投球狀態。

大谷翔平目前已經開始進行投打的自主訓練，擊球初速已經能夠來到3位數，並進行了2個月的投球訓練，大谷預計5月將會回歸先發投手輪值，具體投球計畫要等到春訓牛棚練投後才會明朗，道奇希望他能保持最佳狀態直到賽季結束，大谷翔平已經多次顛覆棒球常識，大家仍對他充滿高度期待。

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