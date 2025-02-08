MLB》奪12強最佳三壘與打點王 小熊大物蕭受邀參加大聯盟春訓

小熊大物三壘手蕭。（資料照，取自USA Baseball X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊在今天公布了20位不在40人名單中，但有被受邀參加大聯盟春訓的球員，其中包含4位百大新秀，也包括了在世界12強棒球賽拿下2座個人獎項的大物三壘手蕭（Matt Shaw）。

目前23歲，在百大新秀中排名第19名的蕭，在2023年選秀以首輪指名加盟小熊，並在該年38場的出賽中就展現打擊天賦，3個層級一共繳出整體攻擊指數（OPS）1.018的超優異成績，並外帶8轟與28分打點。

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去年球季從2A開季，蕭出賽86場後依舊有著優異表現並升上3A，在3A出賽35場，OPS.929、7轟與21分打點進帳，幾乎沒有適應不良的問題，球季結束後還代表美國參加12強賽事，出賽9場全勤出賽，繳出OPS1.206的打擊數據，並打下14分打點，守備也無失誤產生，拿下賽會最佳三壘手與打點王的殊榮。

小熊在休賽季透過交易送走三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）、百大第59名的新秀史密斯（Cam Smith），換來前太空人外野手塔克（Kyle Tucker），明顯就是要將三壘重任託付給蕭。

除了蕭之外，其他3位被邀請春訓的百大新秀為右投手霍頓（Cade Horton，排名第52）、捕手巴拉斯特羅斯（Moises Ballesteros，排名第69）以及內野手崔安托斯（James Triantos，排名第73）。

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