晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》奪12強最佳三壘與打點王 小熊大物蕭受邀參加大聯盟春訓

2025/02/08 08:52

小熊大物三壘手蕭。（資料照，取自USA Baseball X）小熊大物三壘手蕭。（資料照，取自USA Baseball X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊在今天公布了20位不在40人名單中，但有被受邀參加大聯盟春訓的球員，其中包含4位百大新秀，也包括了在世界12強棒球賽拿下2座個人獎項的大物三壘手蕭（Matt Shaw）。

目前23歲，在百大新秀中排名第19名的蕭，在2023年選秀以首輪指名加盟小熊，並在該年38場的出賽中就展現打擊天賦，3個層級一共繳出整體攻擊指數（OPS）1.018的超優異成績，並外帶8轟與28分打點。

去年球季從2A開季，蕭出賽86場後依舊有著優異表現並升上3A，在3A出賽35場，OPS.929、7轟與21分打點進帳，幾乎沒有適應不良的問題，球季結束後還代表美國參加12強賽事，出賽9場全勤出賽，繳出OPS1.206的打擊數據，並打下14分打點，守備也無失誤產生，拿下賽會最佳三壘手與打點王的殊榮。

小熊在休賽季透過交易送走三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）、百大第59名的新秀史密斯（Cam Smith），換來前太空人外野手塔克（Kyle Tucker），明顯就是要將三壘重任託付給蕭。

除了蕭之外，其他3位被邀請春訓的百大新秀為右投手霍頓（Cade Horton，排名第52）、捕手巴拉斯特羅斯（Moises Ballesteros，排名第69）以及內野手崔安托斯（James Triantos，排名第73）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中