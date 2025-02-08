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MLB》盼重拾塞揚身手助藍鳥奪冠 薛哲：贏球治百病

2025/02/08 09:16

薛哲。（資料照，法新社）薛哲。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕40歲的三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）以1年1550萬美元合約（約新台幣5.1億）加盟多倫多藍鳥，展開生涯第18個賽季。薛哲今天受訪表示，本季目標是幫助藍鳥奪冠，拿下生涯第3座世界大賽冠軍。

薛哲曾在2023年季後動椎間盤修復手術，去年直到6月23日（美國時間）才迎來賽季首場先發，加上遇到右肩疲勞、大腿後肌拉傷等傷勢，整季僅先發9場為生涯新低，繳出2勝4敗、防禦率3.95的成績。薛哲對此表示，自己已經恢復健康，在重訓和練投上的進展都十分順利，希望能在大聯盟春訓投出好表現。

薛哲認為藍鳥十分適合他，能夠在這裡重拾強投本色，自己擁有許多高超的技巧，足以應付所有打者，就算球速無法投到98英哩以上，94、95英哩的直球就能解決很多打者。他坦言自己不太會完全相信數據，他知道自己擅長什麼，該注意什麼，哪些資料是有用的，哪些是不需要的。

薛哲曾在2019年和2023年分別幫助國民和遊騎兵奪冠，薛哲相信能夠為藍鳥贏下世界大賽冠軍，「贏球治百病！只要每天早上醒來抱持著渴望贏球的動力，之後的事情就會迎刃而解。」

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