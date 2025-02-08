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NBA》獨行俠交易東契奇引發球迷暴怒 A.戴維斯：我能理解

2025/02/08 10:05

A.戴維斯。（美聯社）A.戴維斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠日前進行驚天交易，將昔日當家一哥東契奇（Luka Doncic）交易至湖人，換來明星長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）和克里斯蒂（Max Christie）。此舉引發達拉斯球迷震怒，A.戴維斯今天在加盟記者會上表示，能夠理解球迷的不滿，盼自己的到來能為達拉斯帶來希望和生氣。

獨行俠日前和湖人、爵士進行3方交易，獨行俠送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），和湖人換來A.戴維斯、克里斯蒂與2029年首輪選秀權，爵士則獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀權。之後再把24歲後衛葛林姆斯（Quentin Grimes）和一張二輪選秀權交易至七六人，換來射手馬丁（Caleb Martin）。

「我能夠理解球迷的反應，」A.戴維斯談到達拉斯球迷的憤怒時表示，很顯然這就是商業交易，自己非常了解東契奇對獨行俠和達拉斯的重要性，這跟自己對於洛杉磯和湖人的意義一樣，自己不驚訝達拉斯球迷會感到不爽，但自己的工作就是打籃球，做好該做的事情，為球迷帶來希望和信心，讓他們理解總管哈里森（Nico Harrison）把他交易來這裡的原因。

獨行俠明天將對戰火箭，迎來交易東契奇後的主場首戰，場外將進行抗議活動，場內勢必會湧入大量抗議的球迷，戴維斯坦言自己無法去控制這些，能做的只有打好比賽，希望自己能為這座城市帶來生氣。

值得一提的是，哈里森今天沒有出席A.戴維斯、克里斯蒂和馬丁的加盟記者會，他近日收到獨行俠球迷的死亡威脅，他也聘請保全來保護他的人身安全，哈里森明天也不太可能會做在平時的座位觀看比賽。

獨行俠今天為A.戴維斯、克里斯蒂和馬丁召開加盟記者會。（今日美國）獨行俠今天為A.戴維斯、克里斯蒂和馬丁召開加盟記者會。（今日美國）

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