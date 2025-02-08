MLB》響尾蛇延攬球星補強陣容 台美混血好手有感：戰績會非常好

卡洛爾。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇休賽季延攬了塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）組成更強的先發輪值，也找來了奈勒（Josh Naylor）填補沃克（Christian Walker）離隊的空缺，幫助打線更為強悍，這樣的補強讓台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）相當有感，並認為今年他們戰績會相當優異。

去年響尾蛇打下89勝73敗，只差臨門一腳就能闖進季後賽，休賽季球團也找來球星補強陣容，讓卡洛爾表示，能夠將這些人簽過來對我們很有益，「只要我們的防守紮實，能幫助我們的投手，並在進攻端有所發揮，我認為我們的戰績就會非常好。」

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另外談起迎來王牌等級的投手柏尼斯的加盟，卡洛斯坦言自已非常興奮，「我們已經面對他無數次了，我生涯中大概和他對決了6次吧。我很開心他能來到我們陣營，他真的是極具宰制力的投手，這是有目共睹的。」

然而在2023年勇奪國聯新人王的卡洛爾，在去年上半季的表現並不出色，直到下半季找回狀態，繳出整體進攻指數（OPS）.919與17發全壘打的表現，他坦言這是他人生中第1年遇到這樣的狀況，數據的呈現也和他過往相比稍微下降，「回顧這一年的表現，我認為並沒有達到我所期望的表現，還有加強的空間。比起其他人，我對我自己有著更高的標準。」

卡洛爾繼續補充道：「我認為這確實對我心理造成一些影響，進入休賽季後，我能將事情以更清晰的角度去看，經過這些事後我認為這有助於我繼續往前進。」

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