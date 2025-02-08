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MLB》洋基總管重提「拖天子」不願移防三壘！昔日明星二壘手回應了

2025/02/08 10:44

托瑞斯。（資料照）托瑞斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在去年交易大限前換來奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），並將他從熟悉的外野或二壘移防到陌生的三壘。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近日在節目上重提此事，直言是因為前明星二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）不想移防三壘。

凱許曼在《Yes Network》的節目中表示，當他交易來奇澤姆時，希望奇澤姆能夠擔任二壘手，而托瑞斯能從二壘移防三壘；但最終奇澤姆改守三壘，托瑞斯則維持二壘防區的任務，因為他不願移防三壘，「Jazz最後在一個不熟悉的位置上接受考驗，並表現得相當不錯，這讓我們進入2025年球季時有更多靈活性。」

當時洋基換來奇澤姆後，托瑞斯也曾公開表示，自己就是二壘手，希望能留在二壘。季後成為自由球員的托瑞斯，以1年1500萬美元合約轉戰老虎，如今凱許曼於節目中再度提到托瑞斯不願移防三壘，托瑞斯也在個人X上發文回應：「還來喔？該翻頁了吧！」

洋基來季先發三壘人選仍在未定之天，培拉薩（Oswald Peraza）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、拉梅修（DJ LeMahieu）與維瓦斯（Jorbit Vivas）都是潛在人選。不過凱許曼在節目中也表示，並不排除再從市場補強的可能性。

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