MLB》宇宙道奇休季瘋狂補強！資深游擊手誓言打破大聯盟歷史紀錄

羅哈斯期盼道奇來季奪下120勝。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇休季持續壯大，接連做出不少重要補強，原本就已經相當堅強的陣容更加星光熠熠。近日35歲資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）就在節目上喊話，道奇來季要挑戰單季120勝偉業。

道奇休季陸續簽下2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、日本「令和怪物」佐佐木朗希、明星後援火球男史考特（Tanner Scott）、前國聯救援王葉茲（Kirby Yates）、韓職盜壘王金惠成與前明星外野手康佛托（Michael Conforto）；另外也簽回T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、崔南（Blake Treinen）、續約艾德曼（Tommy Edman）。

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「今年如果每個人都能保持健康，我們能贏下120場例行賽。」休季也回鍋道奇的資深游擊手羅哈斯在「Chris Rose Show」節目上說道，「我知道這很不容易，但有了這樣的陣容，你就應該贏下這麼多場比賽。」

羅哈斯強調：「我不認為這是一個目標，而是一個期望，是一個我們都有的期許，那就是贏下每一天的比賽，這就是為什麼我會說出這個數字的原因。」

大聯盟從未有球隊拿下單季120勝，史上最多勝紀錄是由1906年的小熊和2001年的水手共同保持的116勝，道奇隊史單季最多勝是2022年所寫下的111勝，成為國聯百年來唯一的110勝球隊。

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