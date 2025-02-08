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MLB》阿隆索重返大都會 老闆寇恩曝談判內幕：我們想要你回來

2025/02/08 10:59

阿隆索。（資料照，法新社）阿隆索。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經過長期的協商過後，重砲手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在近日以2年5400萬美元重回大都會，老闆寇恩（Steve Cohen）在受訪時透露當初與阿隆索面對面的直接喊話，坦言想要他留在球隊效力。

阿隆索球季結束後投身自由市場，許多隊也傳出想要延攬這位重砲手，而老東家大都會更是想要把這位球星留在自家，雖然過程中可說是一波三折，甚至傳出有可能無法簽回、阿隆索拒絕球隊提出的報價等情事，但最後還是順利將這位226轟的強打者留了下來。

大都會老闆寇恩幾天前接受《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的訪問時表示，他曾與阿隆索以及棒球營運總裁史登斯（David Stearns）進行面對面的談話，「我想讓這個協商更人性化一點。我想要讓他聽到我最真實的感受，我們2個人非常認真，我也很清楚了當地跟他說：『我想要你回來，我們都很想要你回來。』」最終雙方在不久後重啟協商，也終於讓球團簽回這位球星。

寇恩也在《FOX Sports》記者Deesha Thosar的採訪中提到，簽下阿隆索後，現在所要做的就是讓他做自己，「希望他現在變得更放鬆了，也不是說他以前都不太放鬆，但就是希望他能保持專注之外，也能與隊友們享受這個球季，讓我們去贏下每場球賽吧。」

阿隆索的回歸讓大都會在進攻端變得更具威脅，尤其還陣中還有球星林多（Francisco Lindor）以及休賽季以15年7.65億美元大約網羅的強打索托（Juan Soto）。

大都會老闆寇恩。（資料照，法新社）大都會老闆寇恩。（資料照，法新社）

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