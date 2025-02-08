NBA》布里吉斯致命三分！ 福克斯絕殺不算黃蜂險勝馬刺（影音）

布里吉斯（0號）命中致勝三分球，幫助黃蜂1分險勝馬刺。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天在主場與馬刺上演激鬥，兩隊打到最後一刻，最終福克斯（De'Aaron Fox）絕殺三分被判無效，終場黃蜂以117比116險勝。

黃蜂今天開賽就取得優勢，首節團隊投出5成命中率，一度取得29比10、全場最多19分領先，其中板凳的辛普森（KJ Simpson）單節就包辦10分，一直到上半場打完，黃蜂都還取得雙位數領先。

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第三節黃蜂團隊繼續發揮優異表現，整節有出賽的僅弗里斯（DaQuan Jeffries）沒有分數進帳，球隊帶著11分領先進入決勝節。

不過決勝節馬刺開始追分，終場前42秒福克斯投進追平兩分，將比賽打回原點，終場前8.1秒福克斯再度得分，幫助馬刺兩分反超黃蜂。

黃蜂關鍵一擊由明星後衛小波爾（LaMelo Ball）操刀，他在切入後找到底線空檔布里吉斯（Miles Bridges），而布里吉斯也把握命中三分，黃蜂反以117比116超前；馬刺1.4秒最後一擊仍交給新同學福克斯，儘管他投進了三分，不過未能在時間到點前完成出手，最終馬刺1分之差飲恨。

此戰小波爾貢獻24分10助攻，投進準絕殺的布里吉斯進帳25分；馬刺方面，新秀卡斯特（Stephon Castle）替補攻下全場最高33分，福克斯有22分，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則有16分11籃板。

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