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陳子豪表弟驚傳車禍離世 青棒時期曾敲林昱珉再見安打

2025/02/08 11:33

味全龍球星陳子豪的表弟賴丁誌近日傳出車禍離世的消息，得年21歲。（圖擷自網路）味全龍球星陳子豪的表弟賴丁誌近日傳出車禍離世的消息，得年21歲。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣棒壇昨（7日）傳出惡耗，效力公開組一級台東大學棒球隊的潛力好手賴丁誌，近日傳出車禍離世的消息，得年21歲。賴丁誌是味全龍球星陳子豪的表弟，生前曾表示期望與陳子豪同隊，未料發生憾事。

陳子豪的弟弟陳子揚在社群平台Threads貼出賴丁誌的照片，證實他已經離世。（圖擷自Threads）陳子豪的弟弟陳子揚在社群平台Threads貼出賴丁誌的照片，證實他已經離世。（圖擷自Threads）

三級棒球時期，賴丁誌曾為卑南國小少棒隊、卑南國中青少棒隊及高苑工商青棒隊效力，高中時期更是球隊主砲，曾在2020年玉山盃全國青棒錦標賽時，從林昱珉手中敲出再見安打，幫助高雄市晉級4強。

賴丁誌2022年曾投入職棒新軍台鋼雄鷹的測試會，同年也投入職棒選秀會，儘管落選，但他沒有放棄棒球夢，選擇先就讀台東大學，過去兩年大專棒球聯賽出賽27場比賽，繳出2成09打擊率、1轟、17分打點的成績單。

表哥是味全龍重砲手陳子豪，賴丁誌2022年投入中職選秀時透露，低潮時陳子豪經常鼓勵他，並笑稱想跟表哥同隊，「因為這樣才能嗆他」，好感情表露無遺。

未料昨天傳出不幸消息，陳子豪的弟弟陳子揚在社群平台Threads貼出賴丁誌的照片，並說「快樂做天使去吧，下輩子再當家人，親愛的弟弟。」證實賴丁誌已經離世。

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