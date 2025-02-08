NBA》杜蘭特不想回勇士導致交易破局 曾對柯瑞說：這感覺已經不對

柯瑞和杜蘭特。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限前曾傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易，杜蘭特（Kevin Durant）將重返老東家，巴特勒（Jimmy Butler）則是轉戰太陽，但卻遭杜蘭特拒絕，導致交易最終破局。《ESPN》今天爆料交易內幕，當時勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）曾與杜蘭特討論這件事情，但杜蘭特表示：「這感覺已經不對了」。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）共同撰文報導指出，太陽、勇士和熱火在交易大限前曾討論三方交易，杜蘭特將重返老東家勇士，巴特勒則是轉戰太陽，但杜蘭特表態不願意效力勇士，他在太陽打球十分開心，不打算去其他地方打球。

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柯瑞和杜蘭特在美國時間2月1日曾討論過重聚的可能性，兩人曾攜手拿過兩座總冠軍金盃，但因為D.格林（Draymond Green）在2018年與杜蘭特爆發嚴重爭吵，成為他離隊的原因之一。杜蘭特給了柯瑞軟釘子，認為這感覺已經不對，且現在不是重新考慮他們重新合作的時機。

勇士只差最後一步就能把杜蘭特交易過來，儘管最後感到失望但仍沒放棄進行交易，最終透過交易網羅35歲明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），並將威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）和安德森（Kyle Anderson）等人送出。

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