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NBA》一度落後21分仍上演逆轉！楊恩24分率老鷹送公鹿近6場第5敗

2025/02/08 12:07

楊恩本場攻下24分，幫助老鷹上演逆轉秀。（法新社）楊恩本場攻下24分，幫助老鷹上演逆轉秀。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰公鹿的老鷹，即便面對對手一度領先多達21分的情況，仍展現十足韌性，靠著當家一哥楊恩（Trae Young）攻下24分的帶領下，幫助球隊以115：110完成逆轉秀，送給公鹿近6場的第5敗。

老鷹在首節領先對手10分，不過次節公鹿靠著特倫特（Gary Trent Jr.）5投皆命中，其中包括4記三分球攻下14分的帶領，助隊單節豪奪47分，相比老鷹團隊命中率5成不到，三分球8次機會僅命中1次，使公鹿在上半場就取得73：55的大幅領先。

易籃後，波提斯（Bobby Portis）在第3節一開始的外線跳投，讓公鹿取得多達21分的領先優勢，但之後團隊手感瞬間冰冷，老鷹則把握機會吹起反攻號角，在一哥楊恩的領銜之下，團隊9人上場就有8人得分，單節砍下37分反倒超前對手，即便來到末節，老鷹也不給對手機會，持續追加分數不讓公鹿有機會超前，最終收下得來不易的逆轉勝。

老鷹本場多達7人得分上雙，其中楊恩攻下24分7助攻2抄截，丹尼爾斯（Dyson Daniels）進帳15分6籃板10助攻，奧康古（Onyeka Okongwu）14分入袋外加12籃板的表現，板凳出發的古爾（Mouhamed Gueye）與克雷奇（Vít Krejčí）分別繳出15分12籃板與11分10籃板的成績。

公鹿部分，波提斯本場20投10中，三分球8投4中以及2罰皆進砍全場最高26分以及15籃板6助攻，里拉德（Damian Lillard）也繳出23分9籃板10助攻的「準大三元」表現，另外透過交易從巫師轉隊的庫茲馬（Kyle Kuzma）也迎來首秀，留下12分7籃板的成績單。

庫茲馬首度穿上公鹿球衣出賽，繳出12分7籃板成績。（法新社）庫茲馬首度穿上公鹿球衣出賽，繳出12分7籃板成績。（法新社）

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