NBA》後巴特勒時代首戰就輸球 熱火末節只拿9分慘遭籃網逆轉

熱火第四節僅拿9分，遭到籃網逆轉。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天客場對上籃網，迎來送走巴特勒（Jimmy Butler）後的首場比賽，不過新的開始並沒有好的起頭，此戰熱火在第四節熄火僅拿9分，最終被籃網逆轉，以86比102輸掉比賽。

熱火將巴特勒送去勇士，換來威金斯（Andrew Wiggins）等人，不過新加入的球員此戰並未登場，還是用原本的陣容主體對上籃網，前三節雙方比分互咬，熱火取得小幅度領先，甚至在進入第四節一開始，小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）得分後一度幫助熱火取得8分領先。

請繼續往下閱讀...

不過小賈奎茲這球，僅是熱火第四節唯二命中的投籃，自此之後僅羅齊爾（Terry Rozier）命中一次投籃，團隊單節21投2中僅拿9分，其他分數全都是罰球拿到，決勝節悽慘的9.5%命中率成為輸球主因。

熱火首度入選明星賽的「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）此戰22投僅6中，拿下15分，羅齊爾替補攻下全隊最高20分，艾德巴約（Bam Adebayo）則有18分8籃板；籃網方面，強森（Cameron Johnson）18分、羅素（D'Angelo Russell）有17分進帳。

赫爾羅（右）手感冰冷僅拿15分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法