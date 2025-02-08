NBA》波爾轟生涯新高45分無用 巫師遭騎士痛宰苦吞對戰12連敗

波爾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）合力轟下60分，巫師看板球星波爾（Jordan Poole）一人獨木難撐，儘管攻下生涯單場新高的45分，仍難拯救球隊，以124：134遭騎士痛宰，將對戰連敗場次推進至12場。

巫師上半場下三分雨，團隊砍進10顆三分球，共有4人得分上雙，波爾攻下全隊最高的19分，率隊以67：64領先。騎士易籃後逐漸追回失分，米契爾在第四節開局率隊打出一波10：3的攻勢奠定勝基，將差距拉開至雙位數，騎士終場就以134：124擊敗巫師收下2連勝，同時也中斷對手近期的3連勝。

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米契爾攻下騎士最高的33分，外帶5助攻和2抄截，莫布里有27分、7籃板，葛蘭德（Darius Garland）飆進5顆三分球，繳出23分、5籃板和5助攻，斯特魯斯（Max Strus）也有5顆三分球挹注17分，J.艾倫（Jarrett Allen）拿下12分、12籃板和2阻攻。

巫師一哥波爾轟下全場最高的45分，另有5助攻和4籃板，並刷新生涯單場新高得分，單場32次出手和16顆進球數都是巫師本季單場新高，喬治（Kyshawn George）投進4顆三分球攻下17分，5籃板和3抄截，庫利巴利（Bilal Coulibaly）獲得16分、6籃板和3抄截。

米契爾。（美聯社）

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