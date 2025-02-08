MLB》教士補強外野！簽下華裔好手後 再網羅184轟前明星強打海沃德

教士簽下康納喬與海沃德。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯·林（Dennis Lin）報導，教士今天一共進行兩筆簽約，都是針對外野進行補強，稍早簽下能守一壘與外野的康納喬（Connor Joe）後，再網羅35歲前明星外野手海沃德（Jason Heyward）。

32歲的康納喬是華裔美籍，其祖父母都是中國移民。他在2014年選秀會被海盜挑中，2019年於巨人初登大聯盟，2020年因疫情沒有出賽紀錄，2021年至2022年效力洛磯，2023年重返海盜。

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上季康納喬在海盜出賽123場，打擊三圍.228/.320/.368，攻擊指數0.688，敲出9轟、36分打點。康納喬生涯在大聯盟出賽438場，打擊率0.242，攻擊指數0.728，累積35轟、141分打點。

35歲的海沃德生涯累積184支全壘打、入選過1屆全明星賽、拿下5屆金手套獎，在2016年與小熊奪下世界大賽冠軍。近年海沃德打擊表現下滑，上季效力道奇與太空人，出賽87場，打擊三圍.211/.288/.412，攻擊指數0.700，繳出10轟、37分打點。

教士以1年短約簽下康納喬，合約金額未公布；另外海沃德的合約與金額細節目前也不清楚，但《MLBTR》推測會是一張1年大聯盟合約。《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯·林指出，康納喬與海沃德兩人預計將在來季共同分擔左外野的守備任務。

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