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MLB》去年動TJ整季報銷 馬林魚21歲前大物培瑞茲預計7月歸隊

2025/02/08 14:09

培瑞茲。（美聯社）培瑞茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季未出賽的馬林魚前大物投手培瑞茲（Eury Pérez）在今天受訪表示，自己的傷勢恢復得不錯，並希望在7月明星賽的前後重返賽場。

培瑞茲在2019年與培瑞茲簽下合約，以先發投手角色培養，2021年在小聯盟的第1年出賽20場，就投出防禦率（ERA）1.96的鬼神數據，隔年被叫上2A後繳出ERA4.08、每局被上壘率（WHIP）1.16的成績。

2023年培瑞茲成為自家農場排名第1的大物新秀，並在該年季中升上大聯盟，貢獻19場的出賽皆擔任先發，戰績5勝6敗、ERA3.15、WHIP1.13、標準化防禦率（ERA+）149的優異表現，不過在去年4月則傳出進行TJ手術導致整季報銷。

培瑞茲今日受訪坦言，他已經進行過7次的牛棚練習並自評狀態已恢復到75%，他也將目標放在7月明星賽的前後回歸賽場。

馬林魚新賽季的輪值包括也要從TJ手術回歸的「魚王」阿爾坎塔拉（ Sandy Alcántara），還有維瑟斯（Ryan Weathers）、卡布雷拉（Edward Cabrera）以及梅耶爾（Max Meyer）坐鎮，後面還有貝羅佐（Valente Bellozo）以及柯瑞（Xzavion Curry）等投手當作備案，不過根據《MLBTR》分析，若培瑞茲如期回歸，有可能在交易大限前空降成為輪值的一員。

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