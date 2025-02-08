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WTT大滿貫》直落三不敵中國「黃金組合」 林昀儒/高承睿亞軍作收仍創台灣男雙最佳戰績

2025/02/08 13:51

林昀儒（左）、高承睿在男單決賽不敵中國組合，以亞軍作收。（取自WTT官網）林昀儒（左）、高承睿在男單決賽不敵中國組合，以亞軍作收。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽男單決賽，以0:3不敵中國組合王楚欽/林詩棟，以亞軍作收，仍締造台灣男雙在大滿貫賽最佳戰績。

首次搭配的林昀儒/高承睿，一路擊退世界排名第7的新加坡組合郭勇/馮耀恩、世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登及世界排名第5的法國組合多爾/布拉薩德，展現問鼎冠軍的實力。

同樣是第一次搭檔的王楚欽/林詩棟也不遑多讓，前三輪也分別擊退新加坡的周哲宇/蔡邵恒、瑞典組合卡爾森/法爾克及世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔。

面對由男單世界排名前兩名組成的超強組合，林高配開局就陷入1:6落後，很快地以2:11讓出。

次局，林高配在開局3:1領先下，從林昀儒發球失誤開始，出現一連串失誤連丟6分，4:11再丟1局。

林高配第3局放手一搏，在開局2:4落後下打出一波6:1的反擊，以8:5反超，隨後更以10:8率先聽牌，但決勝時刻，林詩棟、王楚欽連續正手搶攻、接發球擰拉得手，連得3分，11:10反超。

台灣組合雖然靠林昀儒搏殺式的正手發球搶攻，化解一個冠軍點，但隨後王楚欽也立刻還以顏色，連續兩求正手搶攻得手，林高配以11:13飲恨。

這也是王楚欽繼2022、23年之後第三度奪下新加坡大滿貫賽男雙冠軍，不過前兩次都是和樊振東聯手拿下。

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