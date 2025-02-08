全國體總全力相挺賴總統體育政策 支持運動部掛牌成立

體育運動總會2月8日召開第九屆第七次理監事聯席會議。（全國體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕體育運動總會（簡稱全國體總）是我國民間體育團體最具代表性的聯合組織，2月8日召開第九屆第七次理監事聯席會議，對於總統賴清德重視國家體育政策推動、運動部8月掛牌成立擴編組織人力、增加體育預算等開創性事項，全體理監事一致形成共識，將聯結全國體育各界支持並全力以赴。

全國體總以推展全民體育運動、增進全民身心健康、提高運動競技水準為宗旨。體總會長葉政彥企業家出身，對體育運動懷抱高度熱忱，30多年來投身於體育事業，奉獻網球、藤球、田徑、桃園市體育會臺灣物理治療界及全國體總，全心付出，不遺餘力，廣獲各界好評。

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葉政彥在2024年榮聘總統府國策顧問，未來運動部成立，他表示，全國體總將響應政府政策以推動全民健身營造樂活環境為重點，透過多樣化的體育活動和健康生活方式的推廣，鼓勵所有年齡層的民眾參與運動，養成規律運動習慣，讓運動成為生活的一部分，提升全民身體素質。全國體總將攜手各單項體育團體共同合作努力，讓體育運動繼續蓬勃發展，為社會帶來更多的健康與活力。

體育總會在第7次理監事會議，全體理監事高度肯定葉政彥的付出與奉獻，提案葉政彥繼續連任下屆會長，再次領導體總，也獲得全體理監事一致贊同。

體育運動總會2月8日召開第九屆第七次理監事聯席會議。（全國體總提供）

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