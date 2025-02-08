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中職》兄弟春訓有台日傳奇指導 平野惠一直呼真幸福

2025/02/08 15:40

日本職棒傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（記者龔乃玠攝）日本職棒傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕日本職棒傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手，第一天就有選手主動上前發問，總教練平野惠一看見選手們炯炯有神，「我們選手真的很幸福，能獲得台灣傳奇王建民和日本傳奇工藤公康的指導。」

工藤公康在日本職棒投了29年，至今仍是日職歷史紀錄，當總教練更勇奪5次日本一，平野惠一直言，對工藤的印象就是有不輸給任何人的棒球熱情，且比任何人都想要贏，「他都61歲了，到現在都還在念博士！」

過去工藤公康在軟銀執教前6年奪5冠，包括1次日本一4連霸，關鍵在強盛的投手王國，土投戰力也是中信今年的課題。平野惠一指出，工藤很知道怎麼運用選手，且在軟銀打造了很多系統，沿用至今已變球隊傳統，還有很多訓練規劃。

平野惠一回憶，球員時期曾跟40多歲的工藤面對面交手，「當時真的很感動，電視上看到的工藤桑，我還能跟他交手，開心到快哭了。後來沒想到能來台灣當教練，更沒想到能邀請工藤來中信，很感謝球團給這個機會。」

今年中信要提升土投戰力，平野認為，確實如何培養土投長大是課題，「但我私心的想法是，不只是中信，其他球隊也能接受像工藤這樣的指導，讓全台灣的棒球更好。」

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