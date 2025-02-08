中職》工藤公康超細心指導 兄弟教頭：通常不會做到這種程度

日職傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕日本職棒傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手，全程毫不馬虎，從投内連携、投手牛棚都細心指導，跟教練和選手相互交換意見，總教練平野惠一更透露，工藤事前有針對幾位選手做功課，「一般教練不會做到這種程度，真的是很厲害。」

工藤公康今上午看完投內練習就跟平野惠一交換意見，平野雖未透露說了什麼，但說是一些投手身體動作上的運用，台日有些不同之處，「工藤不是要你怎麼做，而是針對台灣選手的身體運用，提出一些怎麼做會更好的建議，很細微觀察選手的動作。」

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緊跟在後的投手牛棚，工藤公康特別看上有控球課題的魏碩成，在他投完球後長談超過20分鐘，其中一項交流是，工藤發現魏碩成練投變化球的方式跟直球一樣，太想控制在特定位置，讓身體的動作受侷限，無法完整呈現，因而要他投變化球時投在大概的位置就好，讓魏碩成直呼，「不愧是專業的。」

平野惠一表示，工藤來台灣前有說希望能先了解一些選手的背景，球隊有開1個選手名單給他，包括魏碩成，「一般教練不會做到這種程度，通常都是來台灣看看環境，然後心想『喔，是這種感覺啊』，但工藤桑不太一樣，有先看過影片，更了解選手的狀況。」

今天「美美」鄭浩均也在午餐時間特別主動請教工藤公康，平野惠一希望有更多球員能主動請教，「如果是我，我一定會去問工藤桑，挖寶一些秘笈！」

日職傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）

日職傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）

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