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中職》打造投手王國的秘訣 工藤公康傳授給中信兄弟

2025/02/08 16:57

日本職棒傳奇工藤公康（右）今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）日本職棒傳奇工藤公康（右）今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕日本職棒傳奇工藤公康今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手，他表示，來台灣前有先看過比賽的影片，實際上看到選手，感覺到整體天賦高、身體素質也很出色，好選手很多。

工藤公康在日本職棒投了29年，至今仍是日職歷史紀錄，當總教練更勇奪5次日本一，中信總教練平野惠一就說，關鍵就在工藤打造了投手王國。今天工藤在下午的投手體能和重訓環節，傳授當初在軟銀打造投手王國的秘訣，希望能作為投手進步的契機。

談到在軟銀打造投手王國的方法，工藤公康直言，他很重視下半身的運用，「不管是要讓球投得更快，更精準或更犀利，都跟下半身運用有關係。」

在體能和重訓的環節，工藤公康表示先讓選手知道，什麼是投球必須要運用的肌肉，需要怎麼鍛鍊，「先從髖關節的深層肌肉開始，接下來才是外面的肌肉，肩膀也是如此，給選手這些重訓和體能的知識後，他們自然知道怎麼做，因而把能力拉上來，我只是給個契機而已。」

工藤公康在選手時期也是以注重髖關節訓練聞名，一投就是29年，他認為，這確實是在日職選手生涯長壽的原因之一，自己很看重體能和重訓的鍛鍊，「當然還有觀察打者的長處和短處，該怎麼去對決，這部分我也做很多研究。」

日本職棒傳奇工藤公康（右）今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）日本職棒傳奇工藤公康（右）今天首度到中信兄弟基地，以客座教練身份指導選手。（中信兄弟提供）

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