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NBA》「我才是領袖！」前雷霆中鋒柏金斯一番話 讓杜蘭特傻眼

2025/02/08 18:13

柏金斯（左）、杜蘭特（右）。（資料照，美聯社）柏金斯（左）、杜蘭特（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前雷霆隊中鋒、目前擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins），他近日在《ESPN》節目中直言，當時他效力雷霆的時候，球隊領袖並不是現為太陽球星的杜蘭特（Kevin Durant），「而是我和柯利森（Nick Collison）一起領導。」這番話讓杜蘭特在社群媒體X上發文說，「這是我本週看到最瘋狂的話。」

杜蘭特曾在2017年、2018年勇士時期奪冠，他在2019年離開勇士，接著轉戰籃網、太陽，卻再也沒有嘗到總冠軍滋味。太陽隊擁有杜蘭特、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）的三巨頭組合，本季打出26勝25敗的戰績僅排西部第九。

柏金斯近日在《ESPN》節目中表示，杜蘭特換了一支球隊，又有一次失敗的結果，「我不是說這是他的錯，這個賽季就是失敗。我待過很多球隊，和許多名人堂選手打過球。」

柏金斯提到2007-08年賽季的塞爾提克隊，大家可能會認為當年的球隊領袖是名將賈奈特（Kevin Garnett），「他不是領袖！你知道誰是領袖嗎？是波西（James Posey）。所以並不是每支球隊的最好選手就是領袖。」柏金斯說。

「當我還在雷霆隊的時候，不是KD，也不是魏斯布魯克（Russell Westbrook），也不是哈登（James Harden），而是我和柯利森一起領導。」柏金斯說道。

對於柏金斯的言論，杜蘭特在X上發文，「我知道這可能有點誇張，但這評論是我這週看過最瘋狂的言論。」

此外，今年NBA交易大限前，杜蘭特也捲進交易傳聞，傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易，想把杜蘭特送回到勇士，但杜蘭特婉拒回到灣區，因此交易告吹。

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