NBA》「我才是領袖！」前雷霆中鋒柏金斯一番話 讓杜蘭特傻眼

〔體育中心/綜合報導〕前雷霆隊中鋒、目前擔任球評的柏金斯(Kendrick Perkins),他近日在《ESPN》節目中直言,當時他效力雷霆的時候,球隊領袖並不是現為太陽球星的杜蘭特(Kevin Durant),「而是我和柯利森(Nick Collison)一起領導。」這番話讓杜蘭特在社群媒體X上發文說,「這是我本週看到最瘋狂的話。」

杜蘭特曾在2017年、2018年勇士時期奪冠,他在2019年離開勇士,接著轉戰籃網、太陽,卻再也沒有嘗到總冠軍滋味。太陽隊擁有杜蘭特、布克(Devin Booker)、畢爾(Bradley Beal)的三巨頭組合,本季打出26勝25敗的戰績僅排西部第九。

柏金斯近日在《ESPN》節目中表示,杜蘭特換了一支球隊,又有一次失敗的結果,「我不是說這是他的錯,這個賽季就是失敗。我待過很多球隊,和許多名人堂選手打過球。」

柏金斯提到2007-08年賽季的塞爾提克隊,大家可能會認為當年的球隊領袖是名將賈奈特(Kevin Garnett),「他不是領袖!你知道誰是領袖嗎?是波西(James Posey)。所以並不是每支球隊的最好選手就是領袖。」柏金斯說。

「當我還在雷霆隊的時候,不是KD,也不是魏斯布魯克(Russell Westbrook),也不是哈登(James Harden),而是我和柯利森一起領導。」柏金斯說道。

對於柏金斯的言論,杜蘭特在X上發文,「我知道這可能有點誇張,但這評論是我這週看過最瘋狂的言論。」

此外,今年NBA交易大限前,杜蘭特也捲進交易傳聞,傳出太陽、勇士和熱火達成三方交易,想把杜蘭特送回到勇士,但杜蘭特婉拒回到灣區,因此交易告吹。

I know this may be a reach but this comment is by far the craziest shit I’ve seen this week https://t.co/kNbncZhIUH