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經典賽資格賽》曾K掉索托等3強打 老虎赫伯特傳將代表尼加拉瓜來台

2025/02/08 16:35

赫伯特。（資料照，今日美國）赫伯特。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第6屆經典賽資格賽A組賽事將於21日在台北大巨蛋展開，根據尼加拉瓜媒體《La Prensa》報導，目前效力美職底特律老虎的右投赫伯特（Duque Hebbert），傳出獲得老虎隊同意參加經典賽資格賽，預計近期將加入尼加拉瓜國家隊。

現年23歲的赫伯特曾在2023年經典賽一戰成名，他當時用14顆球連續三振多明尼加隊強打索托（Juan Soto）、J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）以及德弗斯（Rafael Devers），也讓他獲得一紙老虎隊的小聯盟合約。

赫伯特進入美職體系兩年，上季最高到小聯盟1A，整季在1A出賽21場有7場先發，拿到5勝2敗、防禦率5.16，有1次中繼成功，共投61局賞46次三振，丟17次保送、另有5次觸身球，被打擊率2成40，每局被上壘率（WHIP）為1.18。

先前傳出老虎隊無意讓赫伯特到台灣參加經典賽資格賽，如今獲得老虎隊同意參賽。根據《La Prensa》指出，赫伯特將隨尼加拉瓜隊訓練，預計將成為尼加拉瓜的重要後援投手，有可能擔任終結者角色。尼加拉瓜目前正積極備戰，爭取2026年經典賽門票。

本屆經典賽資格賽A組賽事，台灣隊將與西班牙、南非、尼加拉瓜交手，取各組前兩名晉級會內賽，台灣隊力拚明年經典賽門票。

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