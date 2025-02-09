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巴特勒披勇士戰袍首秀！聯手柯瑞力抗公牛 今日賽事預告與轉播

2025/02/09 07:00

巴特勒。（資料照，美聯社）巴特勒。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，勇士在季中交易截止日前交易來的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），將在今日對陣東部第10的公牛，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）一同合體勇士新「三巨頭」。

第二場則由爵士對決近期3連敗的快艇，究竟誰能取得勝利呢?記得收看轉播囉!

NBA

09：00 勇士@公牛 緯來體育、愛爾達體育1台

11：30 爵士@快艇 緯來體育

WTT桌球

13：30 新加坡站 U15/U19決賽

18：00 新加坡站 女單決賽

19：00 新加坡站 男單決賽

轉播:愛爾達體育2台

亞冬運

08：55 自由式滑雪 男女空中技巧賽 預賽/決賽（原音）愛爾達體育4台

09：55 中華隊 短道競速滑冰 男女複賽/決賽 愛爾達體育3台

12：55 泰國VS日本 冰壺 男子預賽（原音）愛爾達體育4台

13：00 陳映竹 競速滑冰 女500/男5000公尺/女團衝刺決賽 愛爾達體育3台

16：30 D-LIVE 亞冬運 自由式滑雪 男女空中技巧賽 預賽/決賽 愛爾達體育3台

16：55 南韓VS日本 冰壺 女子預賽（原音）愛爾達體育4台

19：20 中華VS香港 冰球 女子預賽 愛爾達體育3台

20：55 中國VS沙烏地 冰壺 男子預賽（原音）愛爾達體育4台

TPBL

14：30 攻城獅@戰神 博斯運動二台、DAZN1、Youtube

19：00 夢想家@雲豹 博斯運動二台、DAZN1、Youtube

PLG

17：00 領航猿@獵鷹 DAZN2、Youtube

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