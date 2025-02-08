HBL》永仁太威又贏13冠淡商 4連勝晉級4強快穩了

永仁高中曾廷翊三分得手。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕狀態不俗的永仁高中今天在113學年HBL女子甲級8強賽，靠著4位球員得分超過雙位數，防守也有效減低對手主力中鋒威脅性，最終以71：58力退淡水商工，帶著4連勝迎接明天到來的休兵日。

預賽通過外卡賽考驗才晉級8強的永仁，昨天以71：66打敗上屆季軍陽明，加上上屆冠軍北一女、亞軍普門中學，上季前3名皆為永仁手下敗將，永仁今天面對8強尚未輸球的淡商，照樣有找到克敵制勝的方法。

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永仁此仗直接鎖死淡商主力中鋒廖秀珍，讓她僅繳出5分、9籃板，另外淡商主控鄭敬璇雖繳出11分、9助攻、6抄截及4籃板，卻也發生10次失誤，永仁全場讓淡商共出現27次失誤。

永仁不僅有辦法有望讓淡商進攻火力斷線，團隊也有4人得分雙位數，曾廷翊16分、7助攻，鍾雨蓁11分、10籃板，黃翊蓁12分、10籃板、4抄截，黃少縵投進3顆三分球、斬獲12分，永仁4連勝也成為女子組8強唯一不敗球隊。

永仁高中曾廷翊（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

淡水商工鄭敬璇（右）遭壓迫防守，將球傳出。（記者陳志曲攝）

永仁高中鍾雨蓁（中）三分出手。（記者陳志曲攝）

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