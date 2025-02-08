棒球》拚5年上大聯盟！簽舊金山巨人隊的火球男陽念希 獲頒「花蓮之光」

陽念希即將到美國舊金山巨人隊打球，與父親陽東益（左二）、母親吳馨怡（右一）和妹妹，全家到花蓮市公所接受市長魏嘉彥頒贈「花蓮之光」錦旗，祝他美國發展順利。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕出身花蓮的18歲青棒球投手陽念希，去年12月與美國職棒舊金山巨人隊簽約，目前趕辦工作簽證預計月底赴美，他今天和前中華職棒選手、目前在花蓮化仁國中擔任教練的父親陽東益及家人陪同，接受花蓮市長魏嘉彥頒贈「花蓮之光」錦旗，陽念希說，目標是5年內能上大聯盟！

出身棒球家族的陽念希，是台東阿美族馬蘭部落陽家的一員，父親陽東益曾效力中職統一獅隊，他身高187公分、又能投出150KM速球，去年的亞洲青棒冠軍賽擔任先發投手，一上場就投出3K，表現優異，受到美國球探注意，今天他和家人到市公所獲頒「花蓮之光」錦旗，受訪時一臉靦腆，他說，「心情很興奮，希望趕快去那邊打球，因為這是從小的夢想」！

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陽念希說，很謝謝家人一直支持他打球，爸爸也常分享之前的打球經驗，給他幫助，發現有不足或是表現不夠好，爸爸會及時提醒自己，如果沒有家人自己沒有今天。他也說，到美國後會先按照球團計畫來練習，一步步地走，目標是先不要受傷，將身體能力、球速及球種都加強，慢慢來不要操之過急，希望5年內拚上大聯盟。

媽媽吳馨怡說，兒子很有想法，就讀花蓮明義國小三年級就主動表示要去補習英文，一直到國中在棒球隊也都沒中斷學英文，就是希望有一天要到國外發展就用得上，去年與舊金山簽約後去美國體檢，英文都聽得懂，程度不錯。

陽念希小學階段原本練田徑，五年級轉花蓮市中正國小棒球隊，之後到化仁國中受父親指導。陽媽媽說，身上頂著爸爸的光環，又是教練的兒子，確實壓力很重，但陽念希在學校從不叫爸爸，都稱「教練」，就是要憑實力爭取表現機會，也不曾退縮過。

國中畢業就離鄉背井到平鎮高中打球，媽媽說，兒子很貼心，總會記得每晚七、八點鐘會打一通公共電話回家，與家人分享生活的一切，媽媽強忍淚水說，現在18歲說大不大、說小不小，只盼他到美國一切順利，家人永遠都會支持他「飛高高」。

父親陽東益職棒退役後在花蓮縣化仁國中棒球隊擔任總教練，看到市長魏嘉彥拿出一盒棒球給兒子簽名，笑說「學校球隊球消耗得快，很歡迎市長斗內」！陽爸爸說，去年亞洲青棒賽後陸續有國外球探來訪，12月中美職舊金山巨人隊來探詢意願，陽念希只花1天考慮就確認簽約，家人雖不捨但非常鼓勵他，他說，兒子最大優勢就是187公分身高，球速也夠快，期盼兒子在國外有好表現，為台灣爭光！

花蓮市長魏嘉彥（右）變身球迷，跟陽念希索取簽名球及合照。（記者花孟璟攝）

陽念希即將到美國舊金山巨人隊打球，馬上寫簽名球送花蓮市長魏嘉彥，他說，目標是5年時間上大聯盟。（記者花孟璟攝）

陽念希即將到美國舊金山巨人隊打球，獲得花蓮市長魏嘉彥頒贈「花蓮之光」錦旗，還當場寫簽名球送市長。（記者花孟璟攝）

陽念希（右）即將到美國舊金山巨人隊打球，和爸爸陽東益（左）在市長室忙著寫簽名球，期盼他在美職打出成績！（記者花孟璟攝）

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