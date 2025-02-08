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NBA》睽違3個月復出狂搧4火鍋！ 雷霆霍倫格姆：這感覺太棒了

2025/02/08 18:48

霍倫格姆（左）。（美聯社）霍倫格姆（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年22歲的雷霆中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）因骨盆骨折缺席3個月後，於今日迎來復出，最終球隊以121：109擊敗暴龍。賽後，霍倫格姆也開心表示：「這感覺太棒了。」

「我已經錯過這一切太久了，這段時間我努力復健，現在終於能回到場上，我感到開心且興奮，期待幫助球隊繼續贏球並持續進步。」霍倫格姆說道。

雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）表示，這場比賽只是霍倫格姆復出過程的一部分：「雖然他已正式回歸賽場，但要完全找回比賽狀態仍需要一段時間。」達格諾認為，對於一個因下半身傷勢缺席許久的球員來說，要重新找回比賽狀態、耐力與節奏並不容易，且將每週評估霍倫格姆的狀況。

達格諾坦言，讓一名才華橫溢的球員回歸球隊，可能會帶來挑戰，但他稱讚霍倫格姆的團隊精神，使這個過程變得更加順利：「我們不要求這個過程完美無缺，如果這需要我們先退一步，才能邁出更大的兩步，那我們願意這麼做，因為這支球隊擁有極高的上限。」

霍倫格姆今天上場22分鐘，繳出4分、5籃板、1助攻、2抄截、4火鍋的表現，正負值高達＋22為全場最高。

值得一提的是，霍倫格姆全場僅出手5次，並表示他的目標從來不是個人得分：「這不是『Chet Holmgren秀』。」他表示，無論有沒有受傷，都會幫助球隊贏球，而不是成為某種特殊的焦點，以確保團隊每場比賽都能朝著勝利邁進

根據《Second Spectrum》指出，霍倫格姆本場比賽作為防守者時，讓暴龍球員在禁區8次出手僅命中1球，這是他生涯第二低的單場內線防守命中率。

不僅如此，本賽季霍倫格姆在禁區內的防守讓對手投籃命中率僅38.6%，為聯盟最佳。

霍倫格姆在2022年NBA選秀中以榜眼之姿被雷霆選中，但因腳傷缺席整個新秀賽季。他在2023年-24年賽季打滿82場比賽，場均貢獻16.5分、7.9籃板，幫助雷霆拿下西部第一種子。

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