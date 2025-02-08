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NBA》兩戰合計轟90分！ 灰狼「蟻人」：批評者還能說什麼？

2025/02/08 19:36

愛德華茲。（資料照，今日美國）愛德華茲。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼近期缺少藍道（Julius Randle）與後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）的情況下，當家一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）挺身而出，先是幫助球隊以127：108擊敗公牛，昨天又以127：114擊敗西部第4火箭。愛德華茲連續2天合計轟90分的表現，也讓灰狼總教練芬屈（Chris Finch）賽後讚嘆不已。

芬屈表示，愛德華茲這2天比賽的侵略性與決策能力都達到極高水準：「他現在的出手選擇非常果斷，有機會快攻就衝刺，有機會出手就果斷投籃。當他在進攻端接球時，他更願意直接攻擊，而這帶來了大量的罰球機會，這正是我們需要他打出的方式，他在這幾場比賽的表現真的非常出色。」

愛德華茲昨天再度寫下個人紀錄，累積其生涯第14次單場得分達40分以上，並正式超越湯斯（Karl-Anthony Towns），成為灰狼隊史單場40分場次最多的球員。此外，現年23歲的愛德華茲，更成為NBA史上最年輕達成1000顆三分球的球員。

愛德華茲對此表示：「這感覺太不可思議了！剛進聯盟時，我的跳投曾經飽受批評，但現在，我很期待看看那些批評者還能說什麼。」

雖然灰狼上賽季成功打進西部決賽，但隨著灰狼去年休賽季將湯斯送走，換來藍道（Julius Randle）與後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）後，愛德華茲已成為球隊的靈魂人物，無論在場上還是場下，都將承擔起更多責任。

但陣中老將康利（Mike Conley）表示，儘管球隊遇到種種問題，愛德華茲也沒有讓這些挫折影響他的比賽態度與準備方式。

「我的目標始終是打出貢獻，但如果情況不如我所願，我也不會因此焦慮。結果如何，就讓它順其自然吧，因為我知道自己已經付出全部努力。」愛德華茲對此給出了回應。

本賽季愛德華茲平均上場時間36.7分鐘，能繳出27.2分、5.8籃板、4.5助攻、1.1抄截、0.5火鍋的表現，投籃命中率44.6%，三分命中率42.1%，罰球命中率84.4%。其上場時間、得分、三分命中率、罰球命中率皆為生涯新高。

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