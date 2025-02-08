NBA》不滿回防慢？ 恩比德和烏布瑞發生口角衝突後「擁抱和解」

恩比德（右）。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天得到23分，但七六人最後仍以112比125敗給東部第6的活塞。恩比德在比賽中疑似不滿自家人回防太慢，與隊友烏布瑞（Kelly Oubre Jr）發生爭執。

此戰第三節剩下約2分12秒，活塞隊前鋒富特奇歐（Simone Fontecchio）搶到防守籃板後，他長傳給前場的畢斯利（Malik Beasley），讓畢斯利迅速上籃得分，七六人落後到19分。

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恩比德當時疑似不滿烏布瑞的回防，雙方在暫停時間於休息區爆發激烈口角，最後兩人用擁抱來和解。

對於恩比德和畢斯利發生爭吵，七六人總教練納斯（Nick Nurse）表示，「我認為這和回防有關，對吧？我想我們當時打得不夠好，正在努力追分。」納斯提到，這種情況偶爾會發生，「就像你說的，至少他們在事情結束後，他們達成共識。」

恩比得上半場只拿3分，直到第三節才開始找回狀態，全場貢獻23分。恩比德表示，「我必須從一開始打出侵略性，我理解他們投進很多球，尤其是畢斯利。我必須要更積極，在防守端給壓力，我和大個子球員都需要更好地保護籃框。而在進攻端，從一開始要有侵略性，積極進攻。」

七六人本季受到傷兵影響，本季戰績20勝31敗暫居東部第11名。

Joel Embiid would like to see a little more effort from his teammates before he takes the next couple games off for load management

pic.twitter.com/0dpbUXX1E2 — Barstool Sports （@barstoolsports） February 8, 2025

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