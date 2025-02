NBA》不滿回防慢？ 恩比德和烏布瑞發生口角衝突後「擁抱和解」

恩比德(右)。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)今天得到23分,但七六人最後仍以112比125敗給東部第6的活塞。恩比德在比賽中疑似不滿自家人回防太慢,與隊友烏布瑞(Kelly Oubre Jr)發生爭執。

此戰第三節剩下約2分12秒,活塞隊前鋒富特奇歐(Simone Fontecchio)搶到防守籃板後,他長傳給前場的畢斯利(Malik Beasley),讓畢斯利迅速上籃得分,七六人落後到19分。

恩比德當時疑似不滿烏布瑞的回防,雙方在暫停時間於休息區爆發激烈口角,最後兩人用擁抱來和解。

對於恩比德和畢斯利發生爭吵,七六人總教練納斯(Nick Nurse)表示,「我認為這和回防有關,對吧?我想我們當時打得不夠好,正在努力追分。」納斯提到,這種情況偶爾會發生,「就像你說的,至少他們在事情結束後,他們達成共識。」

恩比得上半場只拿3分,直到第三節才開始找回狀態,全場貢獻23分。恩比德表示,「我必須從一開始打出侵略性,我理解他們投進很多球,尤其是畢斯利。我必須要更積極,在防守端給壓力,我和大個子球員都需要更好地保護籃框。而在進攻端,從一開始要有侵略性,積極進攻。」

七六人本季受到傷兵影響,本季戰績20勝31敗暫居東部第11名。

