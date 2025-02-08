TPBL》「籃球沒有放棄我，我就不會放棄自己」呂濟而本季確定報銷

呂濟而。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕33歲後衛呂濟而休賽季加盟雲豹，不過在夏季聯賽遇上右膝前十字韌帶撕裂傷，至今一場未打，如今更在復出過程中再度受傷，生涯第二次膝蓋韌帶斷裂，也讓他十分沮喪。

呂濟而在2022-23球季效力台鋼獵鷹時期，就曾因在熱身賽受傷，導致右膝前十字韌帶斷裂，歷經超過400天的等待，才重回賽場，本季原被視為雲豹後場重要戰力，卻在夏季聯賽一次切入後右膝重創，在韌帶撕裂之下，遲遲無法迎來在新東家的首秀。

請繼續往下閱讀...

球團營運長顏行書表示，球隊為因應呂濟而缺陣，曾向台啤借將呂宗霖，近期也網羅關島前鋒羅斯，呂濟而原定復出日就是今天在主場對上國王之戰，不料在大年初五隊內的對抗練習中再度受傷。

呂濟而今受訪還原當時狀況，表示與克羅馬的對抗是正常碰撞，「一開始練球的狀況滿好的，所以就會開始想要碰撞，膝蓋就出現不適，但隔天也能正常走路，看了3、4個醫生後，只有一個不確定，其他都說確定是斷裂。」

呂濟而下週將找三年前為自己動刀的醫生進行最後一次評估，「如果必須要開的話，還是早點處理的話比較好。現在已經70%接受要動刀的事實了。」

呂濟而坦言，這兩年生涯起伏，循序漸進復健還是躲不過傷痛再次來襲，而且因為經歷過漫長的等待過程，更知道復健有多難熬，但他仍想努力延續生涯，「籃球沒有放棄我，我就不會放棄自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法