晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「籃球沒有放棄我，我就不會放棄自己」呂濟而本季確定報銷

2025/02/08 19:01

呂濟而。（記者盧養宣攝）呂濟而。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕33歲後衛呂濟而休賽季加盟雲豹，不過在夏季聯賽遇上右膝前十字韌帶撕裂傷，至今一場未打，如今更在復出過程中再度受傷，生涯第二次膝蓋韌帶斷裂，也讓他十分沮喪。

呂濟而在2022-23球季效力台鋼獵鷹時期，就曾因在熱身賽受傷，導致右膝前十字韌帶斷裂，歷經超過400天的等待，才重回賽場，本季原被視為雲豹後場重要戰力，卻在夏季聯賽一次切入後右膝重創，在韌帶撕裂之下，遲遲無法迎來在新東家的首秀。

球團營運長顏行書表示，球隊為因應呂濟而缺陣，曾向台啤借將呂宗霖，近期也網羅關島前鋒羅斯，呂濟而原定復出日就是今天在主場對上國王之戰，不料在大年初五隊內的對抗練習中再度受傷。

呂濟而今受訪還原當時狀況，表示與克羅馬的對抗是正常碰撞，「一開始練球的狀況滿好的，所以就會開始想要碰撞，膝蓋就出現不適，但隔天也能正常走路，看了3、4個醫生後，只有一個不確定，其他都說確定是斷裂。」

呂濟而下週將找三年前為自己動刀的醫生進行最後一次評估，「如果必須要開的話，還是早點處理的話比較好。現在已經70%接受要動刀的事實了。」

呂濟而坦言，這兩年生涯起伏，循序漸進復健還是躲不過傷痛再次來襲，而且因為經歷過漫長的等待過程，更知道復健有多難熬，但他仍想努力延續生涯，「籃球沒有放棄我，我就不會放棄自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中