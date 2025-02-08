NBA》投進關鍵三分遭判無效 福克斯：那1.4秒真的過太快了！

福克斯（左）。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）先是在加盟馬刺後的第1場比賽，與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）2人在關鍵時刻完美配合率隊險勝老鷹。又在今日對陣黃蜂的比賽中投進關鍵三分球，原以為能為帶走勝利，然而經過回放確認，福克斯出手時已超過比賽時間，導致進球無效，最終以116：117惜敗給黃蜂。

「那1.4秒真的過太快了。」福克斯回憶道。他表示，通常在這樣的時間下，自己會先選擇運球一下再出手，但結果時間先到。他也提到，是因為大家把比賽推向這種局面，因此這就是可能發生的狀況。

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儘管未能成功率隊取得連勝，福克斯仍對自己在馬刺的適應進度感到滿意：「我覺得一切都很順利。當你擁有一群希望彼此成功的隊友時，無論誰來出手，這種默契都能快速、自然地建立起來。對我來說，最重要的是學習大家的習慣、戰術，這確實需要快速適應，資訊量很大。」

此外，即使未能完成絕殺，福克斯仍對自己在關鍵時刻的信心十足。並談到了自己在比賽最後時刻的心態：「你不能害怕失敗，我曾經錯失過絕殺，也曾經命中過，但無論結果如何，我和我的隊友都能接受，因為我相信自己的努力。」

經果短短兩場比賽，馬刺隊友已經對福克斯的關鍵時刻能力與領導風範深具信心，代理總教練強森（Mitch Johnson）更是毫不猶豫地稱讚他：「他總是能投進高難度與關鍵球，絕不會在關鍵時刻退縮，這正是我們對他的期待。」

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