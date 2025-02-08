HBL》曾被禁賽1年！謝昀達復活率光復打敗衛冕軍南山 本季12連勝

光復高中謝昀達（右）拿下全隊最高分，率隊獲得勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中真的是人人皆兵，今天全隊登錄12人共有11人有分數進帳，因轉學被禁賽1年的謝昀達終於大復活攻下21分，最終光復以77：69打敗南山高中，本季兩度對戰都取勝，光復在113學年HBL男子甲級奪下12連勝，以及8強4連勝，距離前進台北小巨蛋近在咫尺。

謝昀達在高一就讀高苑工商就獲得重用，不過後來決定轉學到光復，只是按照規定需禁賽1年，即使空窗1年，他還是覺得很有收穫，因為可以在場下看學長打球，同時學習轉型，讓他本季可以很快就適應光復的體系。

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光復在農曆新年練球有舉辦投籃比賽，謝昀達就幸運贏得3包紅包，成為全隊之最，只是可能好運也用完，他在8強前3場表現都不大理想，主因是自己總是想太多，只要投不進或失誤就會一直往心裡去，也就越打越差。

直到教練講出如果你要一直回想錯誤，可能就不是打籃球的料，這句話讓謝昀達想通了，他今天就在場上專注每一球，也終於攻下本季次高21分，成為光復戰勝衛冕軍的功臣。

光復目前8強戰績4勝0敗領先群雄，不過尚未確定能前進4強，總教練陳定杰透露，明天休兵將帶全隊去木柵動物園放鬆一下，他也會想想該如何面對下一場的對手南湖高中，希望可以再贏1場確定晉級4強。

光復高中謝昀達（前）切入上籃。（記者陳志曲攝）

光復高中謝昀達切入上籃。（記者陳志曲攝）

光復高中男籃總教練陳定杰。（記者陳志曲攝）

光復高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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