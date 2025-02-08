TPBL》國王打完東超征戰BCL 毛加恩：年輕球員磨練的機會

毛加恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL新北國王本季除國內聯盟，也征戰東亞超級聯賽（EASL），近期更確定要打亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞資格賽，總經理毛加恩表示，對年輕球員來說是很好的磨練機會。

新北國王下週三迎來東超小組賽最終戰，出戰馬尼拉電器決定是否晉級4強，4月則有BCL賽事，目前公佈的賽程為4月25日在主場交手泰國高科技隊、4月26日在主場交手新加坡聖公文化，4月28日在主場交手蒙古烏蘭巴托野馬。客場賽事方面，5月4日在泰國交手高科技隊、5月6日在泰國交手新加坡聖公文化，接著5月13日在蒙古交手烏蘭巴托野馬。

請繼續往下閱讀...

國王為因應BCL賽事，昨已宣布簽下前攻城獅洋將艾夫伯，毛加恩表示，主要是為了減少曼尼高的負擔，「我們的大洋將在東超還可以輪替，但曼尼高在東超賽事幾乎不會缺席，希望減少他的負擔。」

國王原定在4月26日客場踢館海神、5月4日主場迎戰特攻，兩天賽事與BCL賽程撞期，目前聯盟與球團正在協調中，對於屆時賽程密集，毛加恩指出，隊陣中的年輕球員來說，會是很好的經驗。

毛加恩表示，陣中如陳俊男、蘇培凱等球員，平時在TPBL沒有太多時間可以上場，預計在BCL會有不少上場時間，希望球員可以把握機會好好發揮。

至於「林家兄弟」林書豪、林書緯是否會在BCL亮相，毛加恩指出，目前還在討論中，身份認定也還在向主辦方FIBA確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法