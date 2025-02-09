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MLB》佐佐木朗希的球速下滑是別有用意？ 巨人軍OB分析原因

2025/02/09 07:01

佐佐木朗希。（資料照，今日美國）佐佐木朗希。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本新星「令和怪物」佐佐木朗希新賽季旅美加盟衛冕軍洛杉磯道奇，力拚成為球隊固定先發輪值一員。前巨人軍名投江川卓近日在自己的YouTube頻道上指出，佐佐木朗希去年的球速下滑，推測可能是為了適應大聯盟賽場而做出的調整。

佐佐木朗希去年休賽季獲得日職母隊千葉羅德同意，讓他透過入札制度挑戰大聯盟，傳出吸引逾20支球隊爭奪，他最後以小聯盟合約加盟道奇，簽約金為650萬美元。

日媒《Sponichi Annex》指出，佐佐木朗希在2023年賽季的速球平均球速為159公里，2024年賽季掉至均速155.8公里。該媒提到若想站穩大聯盟先發輪值，必須證明要能以100球為基準掌控比賽。

「這是為了要能丟進好球帶。」江川卓近日在自己的YouTube頻道上分析，如果佐佐木朗希全力丟球，壞球的數量可能會增加，壞球變多，球數就會超過100球，「如果考量在不久的未來要挑戰大聯盟，那就必須在好球帶決勝負，因此會降低球速來丟。」

江川卓也提到，大聯盟賽場能丟出155公里、156公里的投手很多，「即使佐佐木去那也不算特別突出。」

佐佐木朗希是2019年日職選秀會羅德第一指名的好手，他在進入職業賽場第一年受到右手肘傷勢所苦，直到2021年才登上一軍舞台。佐佐木朗希最快能投到165公里，生涯在日職一軍4個賽季，累積29勝15敗、平均防禦率2.10，累計投球局數為394.2局，這4年都沒有達到單季規定局數。

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