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PLG》實力差距太大！獵鷹開賽就打爆鋼鐵人 結束2連敗

2025/02/08 21:18

獵鷹赤崁。（獵鷹提供）獵鷹赤崁。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG台南台鋼獵鷹今天談笑用兵，開賽就打出35：11的猛攻，全場14人輪番上陣，有5人得分達雙位數，終場以99：74打爆墊底的高雄鋼鐵人，結束2連敗。

獵鷹面對以年輕球員為主的鋼鐵人沒在客氣，開賽打出7：0亮麗開局，長人謝宗融的攻守俱佳，投進2顆三分球、拿10分，外帶10籃板，還賞對手火鍋，打得比洋將還強勢，首節就取得35：11的大幅領先。

鋼鐵人得分好手艾賽亞缺陣，只剩兩名洋將上陣，威爾上半場8投1中拿2分慘不忍睹，喬迪也只有9分，其他本土年輕小將也沒有太多表現，陣容實力更好的獵鷹在上半場打完就取得55：30的優勢。

易籃後，獵鷹一直維持至少20分的領先，陸續換上張博勝、呂冠霆、張志豪、李允傑、韓杰諭等板凳球員，也是為了調節球員體力，畢竟明天還要對上強敵桃園領航猿，而鋼鐵人的追分能量有限，勝負提早底定。

獵鷹赤崁拿全隊最高19分，翟蒙得18分、13籃板，飛雷神14分，謝宗融10分、8籃板，谷毛唯嘉替補得11分。

鋼鐵人方面，喬迪的22分、16籃板表現最佳，陳范柏彥拿12分，威爾只有8分，球隊吞6連敗，以1勝12負穩居墊底。

獵鷹谷毛唯嘉。（獵鷹提供）獵鷹谷毛唯嘉。（獵鷹提供）

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