NBA》拒絕放棄霸王條款！畢爾經紀人：他真的想讓這裡成功

畢爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕外傳太陽曾嘗試透過交易找來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），但太陽球星畢爾（Bradley Beal）不放棄自己的不可交易條款（No-Trade Clause），畢爾最終仍留在太陽。畢爾的經紀人巴特斯特恩（Mark Bartelstein）近日在節目中說，畢爾並不想被交易。

巴特斯特恩近日在《SiriusXM NBA Radio》上表示，畢爾並不是對任何交易都說「不」，只是太陽無法找到合適的交易方案：「我不會對任何事情絕對說『不』。但他真的想讓這裡成功，他並不想被交易。」

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巴特斯特恩補充道：「如果有一個方案對所有人來說都是雙贏的，我們會去考慮。但我們不想被交易，他想讓這裡成功。而這就是我們當時討論的核心內容，最終，並沒有出現任何真正值得談判的方案。」

畢爾的交易傳聞並非空穴來風。由於他擁有不可交易條款，且合約高達4年1.4億美元，加上近年來的傷病問題與場上影響力下降，這讓太陽隊的交易難度大幅增加。

畢爾的合約直到2026-27賽季才到期，目前來看，畢爾與太陽很可能會「綁在一起」直到合約結束。

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