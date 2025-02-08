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TPBL》林書豪缺陣有差！克羅馬26分率雲豹「冠軍對決」痛宰國王

2025/02/08 21:25

雲豹克羅馬（中）上籃得分。（記者林正堃攝）雲豹克羅馬（中）上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新北國王今踢館桃園雲豹，一哥林書豪因傷未上陣，團隊發揮也受到影響，雲豹則靠克羅馬26分領軍，林信寬也拿17分之下，以100：84力退國王，終止2連敗。

國王與雲豹上季分別是PLG與T1冠軍，東道主雲豹上半場靠雙洋將發威，克羅馬獨攬16分，威廉斯貢獻8分、11籃板，加上王皓吉在外線開火，前兩節一度領先多達14分，打完上半場取得48：39優勢。國王上半場團隊命中率僅33.3%，沒有球員得分超過雙位數。

雲豹易籃後一度再把領先擴大至19分差，國王節末靠強森、沃許本輪流輸出，在第四節開始前追到66：77。國王末節開局一度靠林金榜上籃得手、林書緯罰球追到只剩個位數，不過火力仍然相當有限，雲豹則持續多點開花，在本季首度對戰中成功捍衛主場。

克羅馬此役繳出26分、8籃板、6助攻，威廉斯23分、18籃板，林信寬攻下17分、5籃板，高錦瑋8分、7助攻。林書緯3分、8助攻。

國王今團隊命中率僅34.8%，出現16次失誤，強森與曼尼高都有18分進帳，李愷諺拿下10分，沃許本替補上陣挹注16分、簡祐哲3記三分球拿下11分，林書緯9投0中，僅靠罰球拿下3分。

雲豹高錦瑋。（記者林正堃攝）雲豹高錦瑋。（記者林正堃攝）

雲豹林信寬快攻上籃。（記者林正堃攝）雲豹林信寬快攻上籃。（記者林正堃攝）

雲豹艾吉勾射得分。（記者林正堃攝）雲豹艾吉勾射得分。（記者林正堃攝）

雲豹威廉斯拋投得分。（記者林正堃攝）雲豹威廉斯拋投得分。（記者林正堃攝）

國王曼尼高。（記者林正堃攝）國王曼尼高。（記者林正堃攝）

國王林書豪。（記者林正堃攝）國王林書豪。（記者林正堃攝）

國王李愷諺。（記者林正堃攝）國王李愷諺。（記者林正堃攝）

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