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NBA》畢斯利砍36分率活塞力退七六人 史都華：他享受關鍵時刻

2025/02/08 22:30

畢斯利。（美聯社）畢斯利。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕活塞今日在缺少坎寧安（Cade Cunningham）的情況下，靠著畢斯利（Malik Beasley）繳出生涯新高36分的表現，活塞最後以125：112擊敗七六人。賽後，活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）也對畢斯利的表現讚嘆不已。

在坎寧安缺席的情況下，畢斯利繳出36分、3籃板、1助攻的表現，全場23投13中，投籃命中率高達56.5%，三分球19投9中，三分命中率47.4%，手感相當火燙。

「他享受這種關鍵時刻，今晚我們就知道他會有一場精彩的表現，而他確實投進了很多關鍵球。我為他感到驕傲。畢斯利的能量是獨一無二的，我從未見過一個像他這樣熱愛比賽、全心投入的人。」史都華說道。

此外，活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）對球隊的表現給予高度肯定，強調即使缺少當家球星，活塞仍能展現出色競爭力：「這場比賽必須依靠團隊合作，這是我們取勝的方式。」

畢可史塔夫進一步表示，雖然沒有人能夠取代坎寧安這樣的球員，但球隊針對這方面做出了一些準備：「所有的球員都挺身而出並有所貢獻，這正是這場比賽的關鍵。」

有趣的是，根據活塞總管蘭頓（Trajan Langdon）透露，畢斯利曾在交易截止日前主動請求球隊不要交易他，因為他希望繼續留在這支球隊。

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