PLG》台灣男籃亞洲盃資格賽名單遺珠？謝宗融首節就拿10分、7籃板

謝宗融。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本季轉戰台鋼獵鷹的198公分長人謝宗融重拾身手，他今天開賽攻守表現搶眼，一人獨拿10分、7籃板，助隊在首節以35：11打爆高雄鋼鐵人，一路保持領先，最終也以99：74輕鬆獲勝，成功結束近期的2連敗。

29歲的謝宗融在2021年奪下SBL年度MVP，隔年加盟富邦勇士，受傷勢影響，加上歸隊後又缺少發揮空間，在勇士兩季僅2場得分超過雙位數，上季平均上場時間才7分鐘，本季轉戰獵鷹重新開始，成功站穩大前鋒位置，場均出賽29分鐘，拿7.1分、8.7籃板。

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獲得獵鷹重用的謝宗融，今天開賽就飆進三分球，首節2次外線出手都命中，還在對手貼防之下完成高難度中距離，不只在進攻火力全開，還賞給對手火鍋，並抓下7個籃板，攻守表現都令人為之一亮，而台灣男籃亞洲盃資格賽16人名單已在近日公布，未入列的謝宗融也被外界視為最大遺珠。

談起首節的兩記三分球，謝宗融說：「我在賽前有特別練一下三分球出手的位置，剛好第一節有展現成果。」

獵鷹對上墊底鋼鐵人一仗，人人都有功練，全隊14人輪番上陣，有5人得分達雙位數，但最大挑戰將是明天對上聯盟龍頭桃園領航猿，過去雙方5次交手，獵鷹只拿到1勝。

謝宗融。（獵鷹提供）

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