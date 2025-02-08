晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》台灣男籃亞洲盃資格賽名單遺珠？謝宗融首節就拿10分、7籃板

2025/02/08 22:03

謝宗融。（獵鷹提供）謝宗融。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕本季轉戰台鋼獵鷹的198公分長人謝宗融重拾身手，他今天開賽攻守表現搶眼，一人獨拿10分、7籃板，助隊在首節以35：11打爆高雄鋼鐵人，一路保持領先，最終也以99：74輕鬆獲勝，成功結束近期的2連敗。

29歲的謝宗融在2021年奪下SBL年度MVP，隔年加盟富邦勇士，受傷勢影響，加上歸隊後又缺少發揮空間，在勇士兩季僅2場得分超過雙位數，上季平均上場時間才7分鐘，本季轉戰獵鷹重新開始，成功站穩大前鋒位置，場均出賽29分鐘，拿7.1分、8.7籃板。

獲得獵鷹重用的謝宗融，今天開賽就飆進三分球，首節2次外線出手都命中，還在對手貼防之下完成高難度中距離，不只在進攻火力全開，還賞給對手火鍋，並抓下7個籃板，攻守表現都令人為之一亮，而台灣男籃亞洲盃資格賽16人名單已在近日公布，未入列的謝宗融也被外界視為最大遺珠。

談起首節的兩記三分球，謝宗融說：「我在賽前有特別練一下三分球出手的位置，剛好第一節有展現成果。」

獵鷹對上墊底鋼鐵人一仗，人人都有功練，全隊14人輪番上陣，有5人得分達雙位數，但最大挑戰將是明天對上聯盟龍頭桃園領航猿，過去雙方5次交手，獵鷹只拿到1勝。

謝宗融。（獵鷹提供）謝宗融。（獵鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中