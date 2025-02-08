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桌球》新加坡青少年大滿貫賽 郭冠宏、張佑安U19男單4強上演「台灣內戰」

2025/02/08 22:09

合庫小將郭冠宏有驚無險晉級U19歲組男單4強。（取自WTT官網）合庫小將郭冠宏有驚無險晉級U19歲組男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲台南小將郭冠宏今天在2025年WTT新加坡青少年大滿貫賽U19歲組男單賽事，連闖兩關挺進4強，明天上午11點45分將和18歲的張佑安上演「宿命的對決」。

這次新加坡青少年大滿貫賽採7局4勝制，但每局只搶7分，和一般比賽的11分不同，讓比賽充滿變數。

世界排名91的郭冠宏在小組賽繳出2勝1負，以分組第2晉級16強，唯一敗績是2:4敗給中國小將李和宸。

進入16強淘汰賽後，郭冠宏先以4:2逆轉擊敗巴西小將飯塚玲央，8強和法國好手柯頓激戰至決勝局，小郭克服開局0:2落後，以7:3後來居上，驚險挺進4強。

郭冠宏表示，「第一次打7分制的比賽，還不太適應，比賽從一開始就要抓很緊。」

世界排名77的張佑安則在小組賽3戰全勝，以分組第一晉級，16強賽遭遇15歲的日本新秀川上流星，在局數3:1領先下被逼進決勝局，最後以7:5有驚無險晉級。晚間8強戰，張佑安再以4:0完封世界排名82的新加坡好手郭勇，強勢晉級4強。

張佑安從去年底全國錦標賽、今年國手排名賽、杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽，已經連續4次輸給郭冠宏，今天兩人在4強賽再度狹路相逢，小郭說，「我們最近好像很有緣，不過，明天還是一樣去拚他。」

一銀小將張佑安以5連勝強勢挺進男單4強。（取自WTT官網）一銀小將張佑安以5連勝強勢挺進男單4強。（取自WTT官網）

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