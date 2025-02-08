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TPBL》寒流來襲手感急凍！林書緯9投0中僅拿3分

2025/02/08 22:17

國王林書緯。（記者林正堃攝）國王林書緯。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕在攝氏不到10度的低溫下出賽，國王今與雲豹之戰，兩隊手感都不是太理想，林書緯更是9投0中僅拿3分。

國王今命中率僅34.8%，強森與曼尼高都是18分進帳，沃許本拿下16分，本土最佳是簡祐哲11分，李愷諺挹注10分。

簡祐哲和李愷諺賽後被問及天氣冷是否影響手感時，都表示確實有點影響，不過經過年假休兵期，團隊還沒找回狀態也是原因，希望下一場能減少太多不必要的失誤。國王此役出現16次失誤，多出對手4次。

雲豹主帥查爾斯賽後也坦言，團隊此役手感不太理想，包括外線命中率僅21.2%，罰球命中率僅47.8%，查爾斯認為，此役贏球關鍵是身體對抗強度，肯定威廉斯與艾吉在籃板爭搶上的貢獻。威廉斯此役23分、18籃板，艾吉8分、12籃板。

雲豹「金牌狀元」林信寬此役攻下17分是本土最佳，他指出，過年期間針對中距離跳投下了很多苦功，「不想讓大家認為我只會投三分。」他提到，由於對上的是聯盟龍頭，所以球隊備戰更認真，「很開心我們打出團隊籃球、拿下勝利。」

林書豪賽前未出現在登錄名單，讓此役增添變數，林信寬就說，若林書豪上陣，自己就會是負責守他的球員，也做了很多準備，「書豪沒上我就要重新抓重點，雖然有點可惜，但我也需要去守書緯，他也是很好的球員。」

成功讓林書緯9投0中，林信寬謙稱，功勞不完全在自己身上，「我雖然是主防他的，但還是依賴很多協防，畢竟他速度比我快，團隊這場在防守輪轉上做得很好。」

國王李愷諺。（記者林正堃攝）國王李愷諺。（記者林正堃攝）

雲豹林信寬。（記者林正堃攝）雲豹林信寬。（記者林正堃攝）

雲豹教練查爾斯。（記者林正堃攝）雲豹教練查爾斯。（記者林正堃攝）

國王林書豪。（記者林正堃攝）國王林書豪。（記者林正堃攝）

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