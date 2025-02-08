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NBA》菜鳥古爾替補拿15分、12籃板助老鷹逆轉公鹿 讓楊恩大讚

2025/02/08 23:14

古爾。（今日美國）古爾。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊在交易截止日後迎來陣容變動，但他們今天克服最多21分落後，終場以115：110擊敗東部第5公鹿。其中，板凳出發的古爾（Mouhamed Gueye）全場貢獻15分、12籃板，成為球隊的關鍵勝利功臣之一。老鷹當家一哥楊恩（Trae Young）對古爾的表現讚不絕口，甚至直言他是球隊贏球的最大功臣。

儘管古爾過去大多時間待在G聯盟的大學公園市天鷹（College Park Skyhawks），但近期球隊傷病因素，加上打出生涯年的前鋒杭特（De'Andre Hunter）與射手波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）因季中交易離隊，讓古爾獲得更多上場機會。

老鷹此戰一度落後來到21分。然而，老鷹在第3節開始強勢反擊。比賽最後階段，古爾挺身而出，貢獻多次關鍵防守與進球，最終更在比賽結束前搶下最後一個籃板，鎖定勝局。

古爾此役上場22分鐘，繳出15分、12籃板、2抄截、4火鍋外加1顆三分球的表現，正負值＋22為全隊第2高，其火鍋及籃板皆為生涯新高。

楊恩。（今日美國）楊恩。（今日美國）

「古爾今天打了一場了不起的比賽，他是我們能夠贏球的主要原因，甚至可以說是最重要的原因。當我們防守上被突破，或是關鍵時刻需要有人保護禁區時，他總能站出來，讓對手的出手變得更困難。他今晚在禁區的影響力、關鍵封阻和勢頭轉折點上的表現，真的太不可思議了。」楊恩讚嘆道。

面對自己的出色表現，古爾則展現了堅定的防守心態：「老實說，我的目標就是破壞對方的進攻，無論對手是誰，或是比賽在哪裡進行，我都要讓他們的進攻變得困難。無論是補防、封阻、或任何事情。」

此外，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）也在賽後對古爾的多功能防守表現給予高度評價：「我上週和他聊了一下，我問他：『你覺得自己是什麼位置的球員？』但其實，他不需要特定位置，他能防守任何他能守住的對手。」

「他的防守覆蓋範圍廣，而且防守直覺越來越好。今年是他第一次獲得穩定的上場時間，你可以看到他逐漸適應比賽節奏。」史奈德補充道。

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